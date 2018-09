O Poletto e o Planalto se enfrentaram na tarde de sábado, dia 29, na primeira partida “mata-mata” da Série A do Campeonato Interiorano de Concórdia. A partida aconteceu no campo do Pinhal Poletto, mas quem saiu com a vitória foi o time visitante, que fez 2 a 1 no placar, de virada. A Rádio Aliança transmitiu o confronto.

O time da casa saiu na frente com um gol de pênalti marcado por Alessian, aos 20 minutos de partida. O primeiro tempo foi encerrado com o 1 a 0 no placar.

Na segunda etapa o Planalto empatou a partida com um gol de cabeça de Eduardo, aos 24 minutos. Ele recebeu cruzamento da esquerda e subiu sozinho para marcar. A virada aconteceu aos 40 minutos, com Kaiser cobrando pênalti.

Agora os dois times voltam a se enfrentar no campo de Planalto, para definir quem vai para a semifinal. O jogo ainda não tem a data marcada.

O Planalto terá a vantagem do empate e se perder por um gol de diferença no tempo regulamentar, a vaga ser decidida nos pênaltis.