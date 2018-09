Através de denúncia, a PM localizou a motocicleta no Bairro Frei Lency

Moto furtada na quarta-feira em Concórdia é recuperada no sábado

A moto Honda CG - Fan, 125, placa MEK 8507, furtada na quarta-feira, dia 26, em Concórdia, foi localizada na manhã de sábado, dia 29, no município. De acordo com a Polícia Militar a motocicleta estava próxima a uma sanga no Bairro Frei Lency. Uma denúncia levou os policiais até o local.

A filha do proprietário relatou ao Jornalismo da Aliança que a moto estava estacionada no pátio da BRF na quarta-feira. Segundo ela, o pai utiliza a motocicleta para ir ao trabalho e ela foi furtada entre a madrugada e a manhã de quarta.

Os policiais já fizeram a entrega da moto na Delegacia. Ela estava suja, com um pneu furado e aparentemente com poucos danos.