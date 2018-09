Uma tragédia familiar aconteceu no início da madrugada deste sábado (29), em Camboriú. O policial militar Delmar Camargo matou um filho de quatro anos, a mãe da criança Elenir Ottowicz, de 42, e depois se matou. De acordo com informações da PM, o policial atuou por vários anos em Chapecó e teria ido para o litoral recentemente.

O crime ocorreu na esquina da Rua Jacarandá com a Silveira, no bairro Tabuleiro, em Camboriú. Conforme informações do site Click Camboriú, um churrasco estava sendo realizado em uma casa, quando houve o desentendimento entre Camargo e Elenir. Ele teria sacado uma arma e atirado na mulher, depois no filho e em seguida tirou a própria vida.

Ainda segundo as primeiras informações, o homem seria Policial Militar e motorista. Ele respondia processo por problemas relacionados a violência familiar

Informaçõeas: Click Camboriú