O motorista de um Megane, placas de Itá, saiu da pista e capotou na madrugada de sábado, dia 29, na BR-153, em Concórdia. O acidente aconteceu por volta das 04h próximo a entrada da comunidade de Frei Rogério.

A Polícia Rodoviária Federal e os Bombeiros Voluntários foram acionados. As guarnições foram ao local mas não encontraram ninguém. Os bombeiros fizeram buscas no veículo e nas proximidades, mas os ocupantes não foram localizados.

Os voluntários também consultaram o Pronto-Socorro do Hospital São Francisco, para saber se as possíveis vítimas teriam sido levadas, mas não havia nenhum registro de entrada no Hospital.