O condutor de uma moto morreu na madrugada deste sábado, dia 29, na SC-283, no distrito de Santo Antônio em Concórdia. O acidente aconteceu por volta das 03h próximo a um Motel. De acordo com as informações apuradas, após cair com a motocicleta, o rapaz ainda teria sido atropelado por um carro.

Ainda não se sabe a identidade do motociclista, pois ele não portava nenhum documento.A moto tem placa de Boa Vista do Buricá, RS. O outro veículo envolvido é um Fiat Uno com placas de Concórdia.

Os Bombeiros Voluntários foram acionados, mas quando a guarnição chegou no local, constatou que o motociclista já estava sem vida. A Polícia Rodoviária Estadual também atendeu a ocorrência e fez o levantamento de informações para apurar as causas do acidente.

O corpo foi levado ao IML de Concórdia e aguarda informações para a identificação.