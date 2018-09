O crime aconteceu em agosto no Bairro Frei Lency em Concórdia

O réu Antônio Lugarini, acusado de tentativa de homicídio contra o próprio enteado, foi condenado ao cumprimento de 12 anos cinco meses e 13 dias de prisão em regime fechado. Ele teve negado o direito de recorrer em liberdade. O júri aconteceu nesta sexta-feira, dia 28. A Sessão iniciou às 9h da manhã e terminou por volta das 16:30h no Fórum da Comarca de Concórdia.

A Sessão do Júri foi presidida pelo juiz Guilherme Silva Pereima. Na acusação a promotora Caroline Regina Marech. A defesa do réu foi feita pelo advogado Jivago Schulte Ulguin. O réu está preso desde a época do crime.

Relembre:

O crime aconteceu no dia 02 de agosto desse ano, em uma residência no bairro Frei Lency. A vítima teria tentado intervir na discussão entre Lugarini e sua companheira. Nesse momento, o enteado foi surpreendido pelo padrasto que passou agredi-lo com barra de ferro.

Informações: André Krüger