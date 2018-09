Neste domingo (30) a equipe adulta da ACF entra em quadra para mais um compromisso pela Divisão Especial do Catarinense, o adversário será a equipe de Blumenau às 18h no ginásio do distrito de Planalto.



Em busca de pontos a equipe comandada pelo técnico Thomé finalizará os treinos neste sábado e buscará a vitória no confronto contra a equipe do vale do Itajaí, para subir na tabela de classificação, já que no momento a equipe possui 11 pontos.



O ingresso para a partida será de apenas R$ 10,00.

(Fonte: Ricardo Artifon/Ascom/ACF)