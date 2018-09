Uma importante obra de pavimentação acaba de ter o projeto finalizado. É o acesso à comunidade Sede Brum, um trecho de 1,45 km que receberá além do asfalto, sinalização, ciclovias e calçadas de passeio com acessibilidade, no perímetro urbano, e a construção de um novo acesso no entroncamento com a SC 461. A conclusão do projeto é um importante passo para a execução da obra, que está no planejamento da Administração Municipal, e deverá ocorrer em breve.



A apresentação do projeto ocorreu na manhã desta sexta-feira, 28 de setembro, na sala de reuniões do Centro Administrativo Municipal. O ato contou com a presença do prefeito, Rogério Pacheco, o vice-prefeito, Edilson Massocco, a engenheira civil da prefeitura, Marilu Matiello, membros da equipe de governo e do Poder Legislativo. Participou também Maicon Sete, gerente do Instituto do Meio Ambiente – IMA, Wagner Bee, secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Regional – ADR, e moradores da comunidade de Sede Brum.



O prefeito, Rogério Pacheco agradeceu a presença dos moradores e valorizou as empresas que investem em diversos seguimentos na comunidade “Esta estrada é muito importante para agregar valor e explorar novas áreas de desenvolvimento no município. Agradeço a presença dos empreendedores, que têm investido no município e que precisam desta contrapartida” pontuou.



O projeto custou R$ 9 mil e foi elaborado pela empresa Geovias Engenharia LTDA. O custo total para a execução da pavimentação será de R$2.342.325,12 e será arcado pela prefeitura. O vice-prefeito, Edilson Massocco, falou da satisfação em dar encaminhamento nesta importante obra. Massocco comentou sobre a precariedade do maquinário herdado pela antiga administração, mas, por meio do trabalho responsável e do planejamento, a Administração Municipal está investindo em obras importantes para o município, sem contrair dívidas e comprometer orçamentos futuros.



Marilu Matiello, engenheira civil, fez a apresentação do projeto aos moradores, que puderam tirar suas dúvidas sobre a obra. Maicon Sete, gerente do IMA, órgão responsável por liberar a obra, falou que a licença tem prazo de 30 dias para ser concedida, pois a prioridade do IMA é atender solicitações de suinocultura, avicultura e utilidade pública.

(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Ascom/Prefeitura de Concórdia)