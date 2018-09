A última rodada do returno será recheada de emoções neste final de semana. A rodada que definirá os classificados e os confrontos para as oitavas-de-finais do returno inicia nesta sexta-feira com dois jogos pela chave A. Os demais confrontos acontecem no sábado. Pela chave A todos estão classificados em virtude da desistência do Arsenal. Já na chave B, já estão garantido às equipes de Catanduvas, Lages, ADC/Curitibanos, Cruzeiro, Piratuba e AGN Capinzal. Brigam por duas vagas o Fraiburgo Futsal, AC Coração do Contestado e Liga Caçador Futsal.



Chave A



Em Saudades, ás 21hs, o vice-líder ADAF com 13 pontos recebe a equipe do Expressivo Futsal, quarta colocada com 12 pontos. A partida vale a vice-liderança da chave. Quem vencer terá oportunidade de iniciar os play-offs decidindo em casa.

Em Palmitos, ás 21h15, a equipe da AAPF Palmitos, terceira colocada com 12 pontos, recebe o Guarany Futsal que ocupa a quinta colocação com 9 pontos e busca figurar entre os quatro melhores para iniciar a fase mata-mata decidindo em casa.

No sábado, mais dois jogos completam a última rodada da chave. Em Bom Jesus do Oeste, a equipe da DME Bom Jesus lanterna da competição recebe o Seara Futsal. A equipe de Bom Jesus permanece na última colocação independente do resultado, já que poderá chegar somente á 3 pontos. Já o Seara com 4 pontos poderá subir uma posição caso vença.

Fechando a rodada, em Maravilha, o Maravilha Futsal recebe o líder Pinhalense. A equipe de Maravilha ocupa de momento a sexta colocação com 6 pontos. Já a Pinhalense pretende se manter na ponta e decidir todos os jogos em casa.

Chave B



A Chave B tem quatro jogos neste sábado. A rodada inicia com a equipe da AGN Capinzal recebendo o Fraiburgo Futsal. A equipe de Capinzal está na sexta posição com 11 pontos e briga pra chegar no G-4. Já o Fraiburgo precisa vencer pra alcançar sua classificação, pois ocupa a sétima colocação com 4 pontos.

Em Catanduvas, o líder Catanduvas Futsal com 16 pontos precisa vencer para se manter na liderança da competição. A equipe recebe o Cruzeiro, quarta colocada com 13 pontos briga pela liderança da chave.

Em Curitibanos, o ADC Curitibanos recebe a equipe da Liga Futsal Caçador. Vindo de vitória no meio de semana, o Curitibanos com 13 pontos também está na briga pela liderança do Estadual. Já o Caçador, necessita da vitória para estar entre os oito classificados aos play-offs.

Fechando a rodada, em Lebon Régis, o AC Coração do Contestado recebe o Lages Futsal necessitando de uma vitória para se garantir na próxima fase do Estadual. A equipe de Lebon está na oitava colocação com 4 pontos. Já o Lages, é o vice-líder com 14 pontos e busca a vitória torcendo por um tropeço do líder para encerrar a fase na liderança.

Todos os jogos iniciam as 20h15. Os play-offs já iniciam na quarta-feira ás 20h15min.

(Fonte: Ascom/LCF)