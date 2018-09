Neste final de semana, o ginásio da Ser Sadia será palco da 4ª edição do Campeonato Regional de Futsal de Base Masculino e Feminino, a competição contará com a presença de 84 equipes.

No Sábado (29) a disputa será no feminino, que possui 38 equipes inscritas, já no domingo é a vez dos meninos entrarem em quadra para a disputa, ao todo são 46 equipes no naipe masculino.

As categorias disputadas no feminino são: Sub-9, Sub-11, Sub-13 e Sub-15, já no masculino são: Sub-8, Sub-10, Sub-12 e Sub-14, ao todo envolvendo aproximadamente 700 atletas entre os dois dias de competição. A ACF/FMEC contará com 12 equipes na competição masculina.

(Fonte: Ricardo Artifon/ACF)