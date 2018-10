A partir de outubro, alunos do quinto ano da escola Fioravante Accordi, de Linha Sertãozinho, interior de Lindóia do Sul, vão iniciar as atividades do Programa “Lindóia Tech”, que vai oferecer aulas de robótica, automação, processamento de dados e demais temas relacionados à informática. Os participantes vão ter aulas no contra turno escolar e vão contar com alimentação e transporte.

A partir de 2019, o programa atenderá também os estudantes do sexto ano e, assim, gradativamente, até contemplar os alunos do nono ano. Além da teoria , aulas práticas também serão realizadas.

O programa “Lindóia Tech” já se tornou Lei Municipal para que continue sendo executado nas próximas gestões. “Nossa proposta é oferecer aulas de robótica, automação, processamento de dados, enfim, disponibilizar uma nova área de conhecimento para os alunos da rede municipal, preparando os mesmos para o futuro, bem como, incentivar o empreendedores”, afirma o prefeito Genir Loli.

Reconhecimento:

O Programa “Lindóia Tech”, foi considerado pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) como o melhor projeto do Estado e o segundo melhor do país. Em março desse ano, o projeto concorreu em nível nacional ao prêmio de R$ 1 milhão e ficou na segunda colocação, atrás apenas, de uma proposta já em execução. Na semana passada, a equipe de jornalistas da assessoria de comunicação do MDS esteve em Lindóia do Sul realizando reportagem do “Lindóia Tech”, bem como, das oficinas da Diretoria de Ação Social. Ainda em abril, o prefeito de Lindóia do Sul, Genir Loli, recebeu o prêmio “Prefeito Inovador”, concedido pela Rede Cidades Digitais (RCD), pela criação do projeto.