Acidente aconteceu no início da madrugada desta sexta-feira, dia 28

Carro sai da pista e bate em bar no interior de Jaborá

O motorista de um veículo com placas de Joaçaba perdeu o controle do carro, saiu da pista e bateu em uma casa de madeira, onde funciona um bar e um armazém, na SC-355 em Linha Catelhano, interior de Jaborá. O acidente aconteceu poucos minutos após a meia noite, segundo a proprietária do estabelecimento.

Ela também relatou que ninguém ficou ferido e o motorista já acertou o prejuízo. “Foi só o susto mesmo e o condutor não teve ferimentos. Ele atingiu o muro e o canto da casa, por sorte não caiu com o carro no porão”, conta a dona do Bar, Tere Preto.

Ainda segundo ela, o motorista disse que reside em Joaçaba e é vendedor. Ele estaria voltando para casa. O Bar atingido fica próximo ao trevo de acesso a Presidente Castello Branco.