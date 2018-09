Pesquisa aplicada pelo Senac Concórdia aponta satisfação de expositores e visitantes durante a FEMIX 2018, feira realizada no período de 5 a 9 de setembro no Parque de Exposições de Concórdia pela CDL Concórdia com o apoio da Prefeitura. Foram entrevistados 111 expositores e 168 visitantes. Sobre a pergunta se os objetivos foram alcançados 99,1% dos expositores comprovam que sim e 96,4% dos consultados tem interesse de participar da próxima edição de 2020.

Em relação ao volume de negócios gerados durante a feira total de R$13 milhões contabilizados entre todos os setores: móveis, imóveis, decoração, artigos para o lar, design, arquitetura, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, educação, confecção, calçados, acessórios, beleza, veículos leves novos e semi-novos, motocicletas e pesados, ornamentação, jardinagem, alimentação, construção civil e imobiliário.

Questionados sobre a estrutura física 49,5% avaliaram como bom e 45,9% como excelente. Sobre o atendimento prestado pela equipe da entidade 92,7% de aprovação. Em relação ao número de pessoas que circularam pelo evento segundo estatísticas da Polícia Militar que foi de 70 mil - 95,4% de aprovação por parte dos expositores. A preparação para a feira com lançamento, palestra de orientação e acompanhamento de divulgação com informações também foi um dos pontos altos da pesquisa com 89,1% de contentamento das empresas.

Ao analisar os resultados sobre a inclusão dos setores 97,3% de consentimento. Destaque para a Construção Civil e Imobiliário com 100% de aceitação. Sobre o público presente que visitou os estandes 99,1% de satisfação dos expositores que acreditaram no projeto deste ano.

Os visitantes quando questionados sobre à limpeza e higiene das instalações 82,2% aprovaram o trabalho. Com relação ao atendimento prestado pelos expositores 95,8% de aprovação. Quanto ao horário de funcionamento 98,8% de satisfação. Os novos setores tiveram 91,1% de aceitação ênfase para a inclusão da Confecção, Calçados, Acessórios e Beleza. Dos entrevistados 91,1% encontraram o que precisavam e 65,5% realizaram negócios imediatos.

O alcance da FEMIX 2018 foi tão positivo que o coordenador geral desta 11ª edição, Heldemar Maciel, enfatiza a responsabilidade da entidade para daqui dois anos. “São tantos pontos positivos que será um grande desafio para os próximos que estarão à frente do projeto. Os resultados satisfatórios demonstram a importância da feira para economia do município, assim como para a sociedade que prestigiou a FEMIX, muitos passaram pelo parque mais do que uma vez. A mudança de formato e da intenção de atingir o lema de ainda maior refletiu nos dados tabulados que vão ajudar na construção da 12ª edição, existem questões que precisam de melhorias como segurança e internet, mas são ajustes possíveis. Também pretendemos ampliar a alimentação e reforçar a limpeza dos espaços. A ideia da pesquisa é essa mesmo de aprimorar os processos através da visão dos expositores e visitantes, pois prezamos por qualidade em tudo que nos propomos. Sentimos que a FEMIX foi essencial para as empresas da cidade em especial neste momento de dificuldades na política e na economia. Sim todos esses números são reflexo de uma equipe bem alinhada e comprometida com os resultados, foram pessoas com vontade que fizeram a FEMIX esse sucesso. Os números de negócios, público e satisfação é reflexo de uma vontade enorme da entidade de fazer acontecer por Concórdia e em exclusivo pelos empresários que fazem parte da classe lojista e empresarial que faz a economia local girar”.

A programação artística e cultural, também foi um dos pontos altos da feira com mais de 85% de concordância. “A programação com atividades e atrações variadas tanto no Palco Alternativo como no Centro de Eventos sempre atrai o público das diferentes faixas etárias o que amplia o número de pessoas circulando pela feira. A parte de gastronomia e lazer com o Parque Infantil e a apresentação diária do Robozão Gigante igualmente foram diferenciais deste ano. A Vila FEMIX e a participação das concessionárias de veículos leves e pesados do mesmo modo agregaram para os resultados positivos. Outro ponto importante foi o envolvimento do poder público e das empresas patrocinadoras e apoiadoras culturais que ajudaram na concretização de um grande evento que ficou marcado como um dos melhores já realizados na cidade nos últimos anos”, finaliza Maciel.

(Fonte: Fabiana Passarin/Ascom/CDL).