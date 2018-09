Um assalto simultâneo a três agências bancárias aterrorizou a população de Paim Filho, no norte do Rio Grande do Sul, na manhã desta sexta-feira, dia 28. Conforme informações preliminares, bandidos fortemente armados invandiram as agências do Banrisul, Sicredi e Cresol. Houve disparos em via pública.



De acordo com relatos, os bandidos fugiram em um carro, possivelmente um Siena, cor branca, em direção aos municípios de Maximiliano de Almeida, Machadinho e São João.



O setor da segurança pública está em alerta na região norte do RS para tentar capturar o bando. De acordo com informações, dois suspeitos foram detidos em Maximiliano de Almeida, jogando miguelito sobre a rodovia. Possivelmente estavam dando suporte ao grupo de assaltantes. Um veículo também foi achado incendiando nas redondezas.