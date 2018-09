A Justiça da Comarca de Ipumirim corrigiu a pena aplicada a Genoir Dannenhauer, condenado pela participação no duplo assassinato e tentativa de homicídio em Linha Guaraipo, Arabutã. Inicialmente, condenado a mais de 81 anos de prisão, ele teve a condenação revista para 78 anos pela própria justiça. O motivo foi um erro de digitação na condenação pela morte de Lisete Lohmann, que é de 21 anos e não de 24 conforme lido na pronúncia de sentença.



A sentença foi lida nos primeiros minutos da madrugada da quinta-feira, dia 27, após o Tribunal do Júri, que aconteceu na quarta-feira, dia 26.



O crime aconteceu no fim do mês de março de 2016 na residência de Valdir Dannenhauer, em Linha Guaraipo, interior de Arabutã. Dannenhauer e Nécio Mauro Hoch, em companhia de mais um adolescente, participaram do assassinato de Lisete Lohmann e Stefani Lohmann, mãe e filha, e tentativa de homicídio contra Valdir Dannenhauer, pai de Genoir. O motivo seria desavença por herança.