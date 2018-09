Ele estava com uma bicicleta, furtada no Bairro das Nações

Uma rapaz de 22 anos de iniciais L.K.S foi preso em flagrante após arrombar uma residência no Bairro Catarina Fontana em Concórdia, na madrugada desta sexta-feira, dia 28. Um morador ouviu barulho na casa vizinha e informou a Polícia Militar.A Polícia Civil também foi acionada e esteve no local para levantar informações sobre o arrombamento.

O jovem foi encaminhado à Delegacia para prestar depoimento e depois foi levado ao Presídio Regional de Concórdia. Ele deverá passar por audiência de custódia em breve.

Bicicleta furtada: