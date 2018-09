O Basquete Joinville é campeão Estadual Sub-19 Masculino de basquete. Em final disputada na noite desta quarta-feira (26), em Florianópolis, a AABJ venceu a ADIEE / Avaí (donos da casa) por 71 a 61 e ficou com o roféu da categoria, o 12º de sua história desde a criação da Federação Catarinense de Basketball, em 1995. O bronze ficou com a equipe da AJAB (Jaraguá do Sul) que venceu a ACOB (Concórdia) por 65 a 54, também nesta quarta-feira.



“Nunca havia vencido o Campeonato Estadual de Santa Catarina, para mim é um orgulho jogar com esse time, a gente treina e se esforça muito. Eu cheguei em Joinville nesse ano, foi meu retorno às quadras depois de romper um dos ligamentos do joelho, tive que mudar um pouco meu estilo de jogo que era com muitos cortes em direção à cesta e agora está mais baseado nos chutes de longa distância, então também é um prêmio de superação por eu conseguir jogar”, falou o atleta Vinicius Hining.



Apesar do título, atletas do Joinville não ficaram com os prêmios individuais. Higor Hess (AJAB) levou o troféu de destaque da competição e Bruno Mangueira Lopes (ADIEE) foi o cestinha do campeonato com 286 pontos. Bruno foi um dos campeões sub-19 pela ADIEE no último ano.



“Fizemos um belo campeonato, ganhamos todos os jogos, mas a fórmula é assim e sabíamos que não poderíamos errar. Fizemos um primeiro quarto ruim em que eles abriram uma grande vantagem e isso fez toda a diferença no jogo. Tivemos erros, mas Joinville teve muitos méritos e agora é continuar trabalhando para este fim de ano”, falou o técnico da ADIEE Kênyo Nunes.



Classificação Final:

1 AABJ Joinville

2 ADIEE / Avaí

3 AJAB Jaraguá do Sul

4 ACOB Concórdia

(Fonte: Assessoria de Comunicação/FCB).