Em reunião na manhã da última quarta-feira, 26 de setembro, na sala do secretário de Obras e Urbanismo, Daniel Faganello, foi assinada a ordem de serviço para a execução do projeto, que custará R$ 32 mil, para a reforma e ampliação do GEM Maria Melânia Siqueira, no bairro Nazaré.



A empresa vencedora da licitação foi a Casa 3 Projetos Arquitetônicos LTDA, e tem prazo de 120 dias para concluir o projeto que engloba a reforma, ampliação e adequação do espaço com acessibilidade. Assinaram o termo a sócia representante da empresa, Herdana Blume Hammes e o diretor administrativo da Secretaria de Educação, Fernando Svillen.



(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Ascom/Prefeitura de Concórdia)