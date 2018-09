O depósito indevido de lixo e entulhos na calçada que faz confrontação com a agência do Sine em Concórdia tem gerado reclamações e protestos nas redes sociais. Algumas dessas manifestações são de servidores da própria unidade do Sine, que relatam o que eles consideram um descaso de algumas pessoas, possivelmente moradoras próximas do local. O lixo é depositado indevidamente na calçada para ser recolhido pelo caminhão da empresa que tem a concessão para fazer o recolhimento em Concórdia.



Em entrevista a Rádio Aliança, a responsável pelo posto do Sine em Concórdia, Maria Goreti Lamera, destaca que o problema vem ocorrendo há pelo menos quatro anos. "No início tinha latões azuis e, quando esses foram retirados, a algumas pessoa passaram a colocar na calçada mesmo", conta. Ela diz que há dias em que o acúmulo no local chama a atenção e provoca incômodo nos trabalhadores do Sine e até às pessoas que vão até a unidade. Maria Goreti completa que "é tudo que é tipo! Desde doméstico, plástico, restos de móveis e alguns ficam próximos do portão".



A responsável pela unidade do Sine de Concórdia destaca que a Fundema já foi comunicada sobre esse episódio e que já teria conversado com moradores e empresas próximos. Até uma placa informando que é proibido colocar lixo foi colocada no local.



Conforme Maria Goreti Lamera, "as pessoas não sabem de quem é esse lixo, se é do Sine ou de moradores e empresas próximas (...) As pessoas reclamam quando a grama está um pouco alta no pátio da agência. Vão para a imprensa relatar a situação e a gente faz o que pode aqui dentro para manter conservado", compara.