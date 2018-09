O juiz de direito da 9ª Zona Eleitoral da Comarca de Concórdia determinou o recolhimento de todo o material que contenha o ex-presidente Lula na condição de candidato a Presidente da República e o arquivamento da denúncia de possível irregularidade eleitoral contra o Partido dos Trabalhadores de Concórdia. A sentença é do magistrado Marcus Vinícius Von Bittencourt e o despacho foi publicado na quarta-feira, dia 26. Com essa decisão, fica proibida a distribuição de material de campanha que contenha Lula como candidato nestas eleições. O ex-presidente, enquadrado na Lei da Ficha Limpa, está impedido de concorrer. No despacho, o juiz também solicitou a comprovação do cumprimento da decisão no prazo de 48 horas.



Conforme já informado pela Rádio Aliança, uma das denúncias foi protoclada pelo vereador Claiton Casagrande, do PR, que alegou que poderia haver distribuição de material de campanha do PT em Concórdia, contendo Lula como candidato a Presidente da República, mesmo depois da Justiça indeferir o direito do ex-presidente de estar no pleito, o que configuraria crime eleitoral. Além de Casagrande, outra denúncia nesse sentido também havia sido protocolada no Cartório Eleitoral.



Procurado pela reportagem da Rádio Aliança, a direção do PT de Concórdia afirma que já havia suspendido a distribuição desse material antes mesmo da decisão que impugnou a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, comunicando inclusive a Justiça Eleitoral dessa decisão. Esse fato é confirmado no próprio despacho do magistrado, que "notificado, o órgão municipal do Partido dos Trabalhadores manifestou-se nos autos informando o acatamento integral da decisão, bem como a entrega de seis caixas de propaganda impressa no Cartório Eleitoral, conforme o certificado nos autos.



Até o momento foram as únicas denúncias de possíveis irregularidades neste processo eleitoral protocoladas em Concórdia.