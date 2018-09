Evento será realizado no próximo fim de semana, no Campestre Piscina Clube.

A cidade de Concórdia será sede da 5ª Etapa do Circuito Catarinense de Futevôlei. A competição será realizada no Campestre Piscina Clube nos próximos dias 29 e 30 de setembro. As inscrições de duplas já estão disponíveis no site www.futevoleisc.com.br.



As categorias em disputa são ouro, prata, bronze e máster.