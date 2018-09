A Justiça de Seara condenou o réu Eduardo de Lima Rodrigues por participação em um assalto ao Posto Mattiello, na SC 283 em Seara.

A pena imposta foi de 8 anos e 4 meses de cadeia em regime fechado. A justiça também impôs a reparação civil em R$ 1.100,00 a ser pago em favor do posto de combustível.

O crime foi em outubro do ano passado onde Eduardo de Lima Rodrigues e mais uma pessoa chegaram no posto armados com revólver e anunciaram o assalto.

Eles levaram certa quantia em dinheiro e outros produtos e fugiram em motocicleta no sentido Chapecó.

Meses depois numa ação da Polícia Civil de Seara com auxílio da Polícia Militar o elemento foi preso.



(Fonte: Belos FM)