Quarta edição do evento neste ano, será voltada ao Dia Das Crianças, comemorado no dia 12 de outubro.

A tradicional feira de produtos locais tem edição marcada para outubro. Seguindo o cronograma anual, a Feira da Rua Coberta ocorre no dia 6 de outubro, sendo a quarta edição de 2018. Os interessados em comercializar sua produção no evento, poderão se inscrever, de forma gratuita, até o próximo sábado, dia 29 de setembro, na Galeria Municipal de Artes, instalada nos Quiosques.



A cada edição da Feira da Rua Coberta ganha incrementos, maior números e expositores e consequentemente mais atrativo à população. Esta quarta edição será direcionada ao Dia das Crianças, comemorado no dia 12 de outubro. A proposta é oferecer possibilidades para presentear e atrativos para proporcionar um sábado diferente para toda a família. Serão muitos brinquedos para a criançada como tobogã, piscina de bolinhas, cama elástica, campo de futebol, touro mecânico, tombo legal, minicidade, além de pipoca e algodão doce, tudo gratuito. A feira também manterá a praça de alimentação e apresentações culturais.



Nesta edição, a Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação, por meio da Coordenadoria da Mulher e Secretaria de Saúde, juntamente com inúmeras entidades parceiras, farão uma mobilização em torno do Outubro Rosa, que trabalha a prevenção de câncer em mulheres. A ideia é trabalhar em paralelo a feira, para aproveitar a estrutura, bem como o grande público, que circula no evento.



A feira



O objetivo da Feira da Rua Coberta é a valorização dos produtores e artesãos locais, proporcionando à população ótimas possibilidades de "briques". A proposta é oferecer produtos variados, inclusive da agricultura familiar, próximo a datas comemorativas. São artesanatos dos mais variados, flores e plantas, antiguidades, artes plásticas, hortifrútis, praça de alimentação, exposição e doação de pequenos animais A realização é da Prefeitura de Concórdia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Outras duas edições deste ano estão programadas para: 10 de novembro e 22 de dezembro.

(Fonte: Edila Graciele Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)