Mulher que levou facada do irmão em Seara recebe alta do Hospital

A mulher que foi atingida pelo irmão com uma facada na região do abdômen, na tarde de quarta-feira, dia 19 deste mês, em Linha Pinhal, interior de Seara, recebeu alta nesta semana do Hospital São Francisco de Concórdia. A vítima, que tem 38 anos, ficou seis dias internada. De acordo com informações da Polícia, ela passou por cirurgia no dia do fato.

Segundo familiares, a mulher é portadora de uma deficiência mental. No dia da tentativa de homicídio, ela foi levada primeiro ao Hospital de Seara e depois, transferida ao São Francisco de Concórdia.