Evento foi disputado em Concórdia, no fim de semana.

Apan de Concórdia conquista 50 medalhas no Regional Sicoob/Crediauc

No Campeonato Regional/Copa Sicoob Crediauc realizada no último sábado, no Concórdia Piscina Clube, foram cinco clubes participantes, 162 atletas e 101 provas. A APAN obteve 50 medalhas. Foram 19 de Ouro, 23 de Prata e oito de Bronze.

Maria Salini, Paula Simioni, Natália Guerra, Maria Ferraz, Thaís Angnes, Lucas Vendruscolo, Lucas Ziliotto, Enzo da Silva, Eduardo Filippi, Mariana Essing, Rafael Viganó, Leonardo Gottert, Rodrigo Firmo, Lucas Dalpuppo, Marco Colla, Pedro Verrel, Pedro Mathei, Helen Bernardi, Vitória Simioni, Vinicius Fontana, Pietra Chiocchetta, João Rimoldi, Ryan da Silva, Amanda Dannebrock, Alamir Tasca, Isadora Colla foram os atletas concordienses.

(Fonte: Ascom/Prefeitura de Concórdia)