Evento acontece no interior de São Paulo.

A atleta da Associação de Pais e Amigos da Natação de Concórdia/Fundação Municipal de Esportes de Concórdia (APAN/FMEC), Paula Simioni, começou a sua participação no Campeonato Internacional Infantil e Juvenil/Troféu Chico Piscina, na cidade de Mococa, São Paulo. A disputa tem a participação de 401 atletas de 22 Federações Estaduais. As provas são disputadas na Associação Esportiva Mocoquense. Paula é dona de dois recordes na natação catarinense no corrente ano, nos 100 metros medley e vai participar da prova dos 50m Livre, 100m Livre e 100m Costas.

(Fonte: Ascom/Prefeitura)