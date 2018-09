A diretora de Assuntos de Relações Internacionais da Associação Empresarial de Concórdia (ACIC), Maria Luisa Lasarim, e a gestora executiva da entidade, Maria de Lourdes Dal Piaz, participaram na quarta-feira, 26/9, da entrega aos candidatos que representam o Oeste e o Noroeste de Santa Catarina nas eleições de 2018 a cartilha Voz Única. O documento, que tem mais de 700 demandas do setor produtivo, traz um resumo das prioridades de 80 mil empresários filiados às entidades que fazem parte da federação. O evento aconteceu na sede da Associação Comercial e Industrial de Chapecó e contou com a presença de empresários das associações empresariais de toda a região.

Uma das reivindicações é a revitalização da SC-283, ligando Concórdia a Palmitos. Essa é uma das bandeiras levantadas pela Associação Empresarial de Concórdia, que tem defendido reiteradamente melhores condições para essa via. A SC-283 é uma importante ligação entre Concórdia e Chapecó e, além disso, uma rodovia estratégica para o escoamento da produção regional.

O presidente da Federação, Jonny Zulauf ressaltou a importância do documento para o Estado. “Levantamos o que Santa Catarina precisa na visão do empresariado, mas que se traduz a visão da sociedade como um todo, pois as demandas existentes neste documento são anseios de todos os cidadãos que querem ver o nosso estado crescer ainda mais”.

O vice-presidente regional para a o Oeste da FACISC, Maurício Zolet, apresentou os pleitos da regional Oeste. “A infraestrutura se destaca entre os nossos maiores reivindicações e as razões estão aí”. Conheça abaixo os prioridades da região.

Já o empresário, Jandir Bortoluzzi, vice-presidente região Noroeste, falou das dificuldades enfrentadas pelos empresários e por toda a população da região. “Quem empreende sabe dos entraves que passamos para conseguir desenvolver nossos negócios na nossa região”.

Abaixo veja a lista dos pleitos prioritários do Noroeste.

Prioridades do Oeste

As associações empresariais de Chapecó, Concórdia, Coronel Freitas, Itá, Nova Erechim, Passos Maia, Pinhalzinho, São Carlos, Saudades, Seara, Vargeão, Xanxerê, Xavantina e Xaxim apresentaram 74 pleitos da região. A infraestrutura continua sendo o carro-chefe, com 40,54% das solicitações.

As associações destacaram entre os itens, cinco prioridades:

Revitalizar, implantar a 3ª faixa e modernizar os traçados das Rodovias BR 282 (trecho de São Miguel do Oeste ao entroncamento com a BR 470), no trecho catarinense da BR 153, bem como da SC 283 (entre Concórdia e Palmitos).

Definir e garantir orçamento para a formação continuada e empreendedora, integrada ao sistema “S”, envolvendo o ensino básico e médio.



Implantar o sistema ferroviário que interligue o centro-oeste brasileiro ao oeste catarinense e aos portos catarinenses.

Aumentar o orçamento mensal para manutenção do Hospital Regional do Oeste (HRO) e o número de hospitais reconhecidos como sendo de média complexidade na região oeste.



Diminuir a Máquina Pública, eliminando algumas atividades e funções do setor público.



Conheça o documento completo com as demandas da Serra Catarinense em: https://www.vozunica.org.br/oeste

Prioridades do Noroeste

As associações empresariais de Campo Erê, Coronel Martins, Galvão, Guarujá do Sul, Jardinópolis, Jupiá, Palma Sola, Quilombo, São José do Cedro, Anchieta, Dionísio Cerqueira, São Lourenço do Oeste apresentaram 17 pleitos da região. A infraestrutura continua sendo o carro-chefe, com 52,94% das solicitações.

As associações destacaram entre os itens, cinco prioridades:

Revitalizar a BR 163, trecho de Dionísio Cerqueira a São Miguel do Oeste.

Revitalizar a SC 161 e SC 305, acesso de São José do Cedro e Princesa.

Realizar a reforma política e tributária.

Implantar escola militar em São Lourenço do Oeste.

Aumentar a quantidade de funcionários e privatizar a aduana de Dionísio Cerqueira.



Conheça o documento completo com as demandas da Serra Catarinense em: https://www.vozunica.org.br/nor oeste

Demandas das Mulheres e Jovens Empresários

A vice-presidente Regional do Oeste do Conselho Estadual da Mulher Empresária, Cristiana da Luz, destacou a disparidade salarial em Santa Catarina. Ela pediu que seja feita através de projeto de Lei a igualdade entre salários e a inclusão do empreendedorismo na grade curricular das escolas brasileiras e catarinenses.

O vice-presidente Regional do Cejesc, Idania Welter, apresentou as demandas dos jovens empreendedores. O Conselho do Jovem Empreendedor de SC pede a simplificação para a abertura de empresas e a criação de lei que isente as MPEs de impostos nos dois primeiros anos, o estímulo ao empreendedorismo através de incubadoras e o desenvolvimento de um programa de capacitação e educação empreendedora.

Documento Voz Única

A Facisc apurou 702 demandas dos empresários, nos setores de infraestrutura, gestão pública, questões tributárias, segurança, educação, saúde, entre outros. “O documento apresenta os pleitos em cada área, e quais setores são mais preocupantes na visão dos empresários”, destaca Zulauf. A infraestrutura é um dos maiores destaques. Foram 331 pedidos feitos de melhorias na área, com foco nas rodovias que cruzam Santa Catarina. “Precisamos mais atenção de cada um dos eleitos a esses pontos apresentados”.

O segundo maior destaque é a gestão pública. Ao todo, foram apontadas 95 demandas nesse setor, com foco principalmente em políticas públicas e gestão da máquina do governo. No terceiro e no quarto lugar aparecem questões tributárias e a segurança pública, respectivamente. Sobre os tributos, destaca-se a necessidade de foco na estrutura tributária e na distribuição de recursos federais para o Estado.





