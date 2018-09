A Federação das Indústrias de Santa Catarina (FIESC) lançou, a plataforma SESI Viva +. A ferramenta permite fazer a gestão dos indicadores de saúde e segurança do trabalhador, informações trabalhistas, previdenciárias, tributárias e fiscais. A plataforma está integrada ao eSocial, sistema que unifica, padroniza e torna 100% digital a comunicação de contribuições previdenciárias, folha de pagamento, acidente de trabalho, aviso prévio e o FGTS, por exemplo. Representantes de 225 empresas participaram do evento.

Segundo a diretora regional do SESI, Rosane Kunen, a plataforma é mais um serviço que a FIESC presta à indústria catarinense. “A FIESC, através do SESI, vem trabalhando com muita ênfase nos aspectos ligados à saúde do trabalhador. Temos mostrado, através dos nossos levantamentos, que a gestão eficiente da saúde dos colaboradores é um processo fundamental para a redução de custos dentro das organizações. A plataforma SESI Viva + se constitui em uma excelente alternativa para as empresas”, destaca Rosane.

O vice-presidente da FIESC, para a região do Alto Uruguai Catarinense, Álvaro Luis de Mendonça, pontua que a ferramenta, disponibilizada pela FIESC, é mais processo que facilita o dia a dia das empresas. “A plataforma Sesi Viva + é mais uma aliada dos empresários. É extremamente importante que as empresas priorizem os aspectos referentes à segurança e à saúde de seus trabalhadores. A referida ferramenta proporciona mais agilidade e controle na gestão desses processos”, argumenta Mendonça.

O SESI Viva+ é uma solução tecnológica que proporciona ganhos para a indústria e para os trabalhadores ao concentrar a gestão de dados em um ambiente único. O ambiente de dados de saúde e segurança, e estilo de vida do trabalhador da indústria brasileira, possibilita a geração de informações qualificadas e estruturadas, além de estudos epidemiológicos para apoiar as indústrias na redução de riscos legais, na redução de custos com saúde e afastamentos, na prevenção de acidentes e aumento da produtividade no trabalho.



(PG Comunicação com informações da ASCOM FIESC)