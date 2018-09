A Associação Concordiense de Futsal foi derrotada para o Joaçaba por 3 a 2, pela Divisão Especial do Campeonato Catarinense. A partida foi disputada na noite da quarta-feira, dia 26, em Joaçaba. Adriano, Charuto e Yan fizeram para os joaçabenses. Assis e Joãozinho marcaram para a ACF.



Com o revés, a ACF permanece na oitava colocação, com 11 pontos. No próximo dia 30 recebe o Blumenau, no Ginásio de Planalto, pela sétima rodada do returno.