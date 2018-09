Um cadáver humano foi encontrado carbonizado em um veículo também destruído pelo fogo, em Chapecó. O fato aconteceu por volta das 04h40, na SCT-480, no Distrito de Marechal Bormann, setor sul da cidade.



Conforme o Corpo de Bombeiros Militar, durante o combate das chamas do automóvel, a guarnição encontrou o cadáver no porta-malas da VW/Parati de União do Oeste (SC). A Polícia Militar informou que recebeu informações que indivíduos deixaram o carro no local, incendiaram e saíram correndo.



Até o momento não foi divulgada a identidade da vítima, mas segundo a PM, já se tem o nome de uma pessoa.

Para o controle das chamas e rescaldo dos destroços, os bombeiros utilizaram cerca de 500 litros de água e 10 litros de Líquido Gerador de Espuma.

(Fonte: ClicRDC)