No último final de semana, sábado(22) e domingo(23), em Concórdia, Bombeiros de São Paulo, Porto Alegre, Vale dos sinos, Caçador, Guaramirim, Usina de Itaipu e Concórdia participaram de um curso de combate a incêndio em locais confinados. O curso foi ministrado pelo instrutor Jakson Mandelli, coordenador do Centro de Ensino do Corpo de Bombeiros Voluntários de Caçador.

Os Bombeiros passaram por várias situações no simulador de Comportamento Extremo do Fogo em Interiores, que está instalado no Parque de Exposições, como: salvamento de vítimas em locais confinados e de difícil acesso, locais com pouca ou nenhuma visibilidade e passaram pela experiência de acompanhar os fenômenos do fogo, como Flashover e Backdraft, com temperaturas que atingiram os mil graus.

Flashover é um fenômeno bastante comum em grandes incêndios. Materiais muito aquecidos liberam fumaça com bastante material combustível. No momento em que o incêndio adquire uma certa temperatura e quantidade de oxigênio, uma rápida combustão pode ocorrer com grande liberação de calor.

(Fonte: Bombeiros Voluntários de Concórdia)