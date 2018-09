Sentença foi proferida no começo da madrugada desta quinta-feira, dia 27, após Sessão do Júri Popular.

O réu Genoir Dannenhauer foi codenado a mais de 80 anos de prisão pela participação na morte de Lisete e Stefani Lohmann, mãe e filha, e tentativa de homicídio contra Valdir Dannenhauer. A sentença foi proferida durante Sessão do Tribunal do Júri, realizada no Fórum da Comarca de Ipumirim, na quarta-feira, dia 26. A setença foi proferida pela juiza Marciana Fabris aos 30 minutos desta madrugada.



A pena total de Genoir Dannenhauer é de 81 anos, cinco meses e dez dias. Sendo 24 anos pela morte de Lisete Lohmann, 28 pela morte de Stefani e 24 anos pela tentativa de homicídio contra Valdir Dannenhauer.



Além de Genoir, Nécio Mauro Hoch já havia sido condenado a uma pena de 33 anos e 10 meses de reclusão pela participação neste mesmo crime.



O duplo assassinato ocorreu no fim do mês de março de 2016. Genoir e Nécio, acompanhados por um adolescente - que se encontra recolhido no Casep - foram até a residência de Valdir Dannenhauer. Mãe e filha foram mortas por disparos de arma de fogo. Valdir também foi alvejado, mas sobreviveu. O motivo seria desavença por herança, já que Genoir é filho de Valdir Dannenhauer.

(Com informações do repórter André Krüger).