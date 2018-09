Aconteceu na tarde desta terça-feira, 27, na Sala de Reuniões da Prefeitura de Concórdia, a apresentação de uma ação de transferência de tecnologias para aproveitamento de biomassa para geração de energia elétrica, dentro do conceito de agrovilas sustentáveis. O encontro reuniu a empresa alemã, PlanET, e empresários de Concórdia. A ação será viabilizada por meio de um acordo de Cooperação Técnica firmado entre a Prefeitura de Concórdia e o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT). A nova tecnologia fará o aproveitamento dos resíduos gerados pelo agronegócio concordiense, promovendo sustentabilidade sob todos os aspectos tanto ambientais como econômicos.

Pelo menos três empresas que são, em primeira análise, concorrentes no setor metal mecânico de Concórdia, resolveram buscar e implantar juntas um projeto inovador no Brasil, que já é realidade na Europa. As três empresas participaram da elaboração do Plano de Desenvolvimento Econômico Municipal (PEDEM), que reúne um conjunto de ações visando o fortalecimento de cinco eixos estratégicos para alavancar a economia do município.

O Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Wagner Isidoro Simioni, comenta que a iniciativa do eixo Eletro metalmecânico é uma das estratégias que o próprio grupo traçou para o futuro do setor. “Os empreendedores do eixo estão aplicando na prática o que fizeram na teoria e, com isso, ampliando seus horizontes de negócios gerando mais renda para o setor. Estamos muito satisfeitos em observar esta união, deixando um pouco de lado seus egos e pensando no crescimento coletivo e na sinergia que gera crescimento. Estão de parabéns” pontua Simioni.



Mauro Martini, secretário de Agricultura e Meio Ambiente, também comemora a ação, já que o projeto pode resolver um problema ambiental que é muito presente na região: a geração de dejetos animais. O prefeito, Rogério Pacheco, comenta que Concórdia já possui índices importantes de desenvolvimento social e econômico e o grande desafio é manter estes índices e, na medida do possível ampliá-los. “O que os empreendedores estão fazendo no dia de hoje é justamente buscar novas alternativas que impulsionarão a economia concordiense e também a qualidade de vida. Concórdia já ocupa lugar de destaque no agronegócio estadual e o desenvolvimento de outras áreas produtivas terá sempre o nosso apoio”, conclui o prefeito.

A missão técnica foi conduzida pelo Dr. Athaydes Leite, representante da Empresa Alemã PlanET e contou com a Participação do Chefe de departamento de Agricultura Fredy Mueller, os empresários Pablo Menosso, Harry Perozin e Luciane Fornari.

(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Ascom/Prefeitura de Concórdia)