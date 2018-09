Mais um Júri Popular está programado para acontecer na sexta-feira, dia 28, no Fórum da comarca de Concórdia. No banco dos réus estará Antônio Lugarini, acusado de tentativa de homicídio contra o próprio enteado, Adriano de Camargo. A Sessão acontece às 9h no Fórum da Comarca de Concórdia.



O crime aconteceu no dia dois de agosto desse ano, em uma residência no bairro Frei Lency. A vítima teria tentado intervir na discussão entre Lugarini e sua companheira. Nesse momento, Adriano foi surpreendido pelo padrasto que passou agredi-lo com barra de ferro. A vítima sofreu traumatismo de crânio e ficou com sequelas em função dos ferimentos, após 15 dias na UTI.



Conforme o denúncia do Ministério Público, o crime foi duplamente qualificado, uma vez que foi praticado por motivo fútil e com reduzidas possibilidades de defesa.