Revolta. Este é o sentimento do pintor Leonardo de Oliveira e de familiares, que residem na Rua Alemanha, no Bairro das Nações em Concórdia. Na madrugada desta quarta-feira, dia 26, um homem entrou na garagem da casa deles para furtar uma bicicleta. Além deste crime, o bandido cometeu outro pior, matou o cachorro da família.

A ação aconteceu por volta das 05h. De acordo com Leonardo, ele e um vizinho ouviram o cachorro latindo, saíram de casa para ver o que estava acontecendo, mas já era tarde. “O portão estava aberto e o homem entrou para pegar minha bicicleta. O cachorro estava amarrado, mas se soltou, agiu por instinto e avançou”, conta ele. “Era um cachorro pequeno ainda, tinha seis meses. Antes de fugir, o ladrão chuto ele, bateu e pisou na cabeça. Tentamos salvar, mas não foi possível, ele agonizou e morreu”, relata o proprietário revoltado. “O ladrão poderia ter saído sem fazer o que fez, o animal não merecia”, lamenta Oliveira.

A bicicleta furtada é preta, da marca Caloi. Segundo Oliveira, ele havia retirado os adesivos dela há pouco tempo é possível ver as marcas. Ele vai registrar um Boletim de Ocorrência para que o caso seja investigado. “A gente torce para que a Polícia consiga descobrir quem fez isso. A bicicleta talvez eu recupere, mas o cachorro não, infelizmente. Ele já faz falta para a família, e se alguém tiver filhote pra doar ou vender, da raça Pit Bull ou maior, peço que faça contato com a gente, pode ser através do Face (Leonardo de Oliveira) ou do celular 9 9935-4336”, solicita ele.