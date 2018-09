A revitalização da SC 283 deve fazer parte do pacote de melhoria da malha viária dos próximos governantes. A afirmação foi feita pelo candidato a vice-governador Kiko Oliveira, que está na chapa do candidato Décio Lima na corrida ao Palácio Barriga Verde. Oliveira esteve em Concórdia nos últimos dias onde participou de atividades de campanha.



Em entrevista a Rádio Aliança, o candidato a vice-governador diz que a coligação já tem um diagnóstico das necessidades do estado e também da região. "A SC 283 é uma demanda histórica (...). Não é preciso somente fazer um tapa buraco, tem que haver construção de faixa adicional e revitalização da sinalização. Com uma rodovia em bom estado, fica melhor a integração com o aeroporto de Chapecó", afirma.



Kiko Oliveira, a exemplo de outros candidatos ao Executivo Estadual, também recebeu um esboço do caderno Prioridades Regionais do Alto Uruguai Catarinense, feito pela UnC Concórdia e Amauc, contendo sugestões de mais de 20 entidades de toda a região. Entre todas elas, foi comum o pedido de revitalização da SC 283, que interliga as cidades de Concórdia, Seara e Chapecó.



Além de melhorias na rodovia, o documento também pede a implantação de uma instituição pública de ensino superior e um hospital público. Sobre a primeira, Kiko afirma que houve uma expansão do ensino público gratuito em nível de Brasil, mas que o Estado de Santa Catarina está em débito neste quesito. Sobre o segundo, o candidato a vice-governador limitou-se a dizer que "a saúde é prioridade absoluta. O povo não pode mais sofrer, aguardando medicamentos e o Estado não poder dar a resposta", finaliza.