A cidade de Concórdia registrou 931 acidentes de trânsito neste ano de 2018. A informação consta no banco de dados da Polícia Militar. Os números foram divulgados nesta semana. O montante corresponde aos oito primeiros meses desse ano.



De acordo com a PM, foram 671 fatos com danos materiais e 260, com vítimas que sofreram algum tipo de lesão.



Em todo o ano passado, foram atendidos 1.423 acidentes, sendo 1.040 com danos materiais de 383 com vítimas feridas ou com algum tipo de lesão.

(Com informações do repórter André Krüger).