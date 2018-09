Prazo para pedir a 2ª via do título encerra amanhã

Daqui a 11 dias os brasileiros vão às urnas para escolher os futuros governantes para os próximos quatro anos. Você sabe onde está seu título de eleitor? Se o documento foi extraviado ou por outra razão é necessário solicitar a segunda via, o prazo encerra nesta quinta-feira, 27 de setembro. Para isso, é preciso ir até o Cartório Eleitoral do Município e não pode ter nenhuma pendência com a Justiça Eleitoral, como multas pendentes.

O título de eleitor não é obrigatório para conseguir votar, mas facilita na identificação da zona eleitoral. O que é indispensável é a apresentação de um documento oficial com foto, que pode ser a carteira de identidade, de trabalho e de motorista ou o passaporte.

Neste ano ainda há uma opção diferente. Está disponível a versão digital do título de eleitor, que pode ser obtida gratuitamente por meio do aplicativo e-Título, disponível para celulares.

O e-Título também serve como documento de identificação do eleitor para quem já fez o recadastramento biométrico. Isso porque a versão digital será baixada com foto, o que dispensa a apresentação de outro documento de identificação no momento do voto.

O aplicativo informa o local de votação e, por meio de ferramentas de geolocalização, guia o usuário até a seção eleitoral. Além disso, ele também oferece serviços como a emissão de certidões de quitação eleitoral e negativa de crimes eleitorais.