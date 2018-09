Ele com a documentação irregular e com a CNH vencida

O motorista de um Fiat Palio com placas de Capinzal não atendeu a ordem de parada da Polícia Militar de Piratuba e empreendeu fuga. O fato ocorreu na noite de terça-feira, dia 25, por volta de 23:55h.

A guarnição realizava abordagens na entrada da Ponte Irineu Bornhausen, em Ipira, e a ordenar que o Palio parasse, o condutor empreendeu fuga, sentido Piratuba. Os policiais fizeram o acompanhamento do veículo por várias Ruas e acabaram parando o automóvel na Avenida 18 de Fevereiro.

Em consulta no sistema policial, foi constatado que o veículo apresentava débitos de licenciamento desde 2014, e o condutor estava com a CNH vencida. As notificações cabíveis foram realizadas e o carro foi guinchado para um pátio autorizado.

