Por falta de recursos, entidade estava com atividades paralisadas.

Na noite da última segunda-feira, 24 de setembro, foi assinado o Termo de Fomento entre a Orquestra Sinfônica de Concórdia – Osnic, e a Prefeitura de Concórdia, por meio da Fundação Municipal de Cultura – FMC, do repasse de R$ 55 mil para a entidade. O ato, que ocorreu no Teatro Municipal Maria Luiza de Matos, permitirá a retomada da Orquestra.

A Orquestra Sinfônica de Concórdia, que teve sua fundação em 2004, fará um projeto com duração de 12 meses, contemplando aulas gratuitas de música. Ao menos 100 pessoas poderão se beneficiar. Serão atendidas crianças com idade igual ou superior a seis anos, adolescentes, jovens e idosos. A intenção é realizar oito oficinas, além de ensaios semanais da orquestra e quatro concertos ao longo do projeto, mesclando alunos e músicos nas apresentações.

O projeto visa a formação de novos músicos, sem perder de vista a dimensão cultural e social. As aulas são pautadas em experiências lúdicas, culturais como formas de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social. Os interessados devem procurar a entidade, que atende na Fundação Municipal da Cultura. As inscrições seguem até que as 100 vagas sejam ocupadas.

(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Ascom/Prefeitura de Concórdia)