Definidas as chaves da Quarta Etapa Seletiva da Olimpíada Estudantil

Estão definidas das chaves da Quarta Etapa Seletiva da Olimpíada Estudantil Catarinense, que será realizada em Seara, de 17 a 21 de outubro.



No basquetebol masculino, chave única, Concórdia enfrenta Joaçaba e um avança para a Etapa Estadual.



No futsal masculino, a Capital do Trabalho ficou na chave B, com Concórdia, Luzerna e Itá.



No handebol masculino, Concórdia ficou na chave única com Joaçaba, Seara, Capinzal e Luzerna.



No handebol feminino, também em chave única, Concórdia terá como adversários Joaçaba, Luzerna, Peritiba e Seara.



No voleibol feminino, Concórdia encara Itá e Joaçaba em chave única.