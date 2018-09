Sessão será no Fórum da Comarca de Ipumirim, a partir das 8h.

Nesta quarta-feira, dia 26, acontece no Fórum da Comarca de Ipumirim a partir das 8h o Júri Popular de Genoir Dannenhauer. Ele é acusado pelo Ministério Público de ser um dos envolvidos no duplo assassinato de mãe e filha em Linha Guaraipo, no interior de Arabutã. O réu está recolhido na Penitenciária de Chapecó.



O júri será presidido pela juíza de Direito Marciana Fabris. Na acusação atuará o Promotor de Justiça, Lucas dos Santos Machado e na defesa os advogados Eluan Schmidt e Armando Barone Briani.

O crime aconteceu no fim do mês de março de 2016. Na ocasião, três pessoas invadiram a residência de Valdir Dannenhauer, alvejando o mesmo, que sobreviveu. Porém, Lisete Lohmann e Stefani Lohmann, mãe e filha, foram também alvejadas e morreram no local. O alvo dos criminosos seria Valdir Dannenhauer.

Nécio Mauro Hoch, que também participou desse crime, já foi condenado a 26 anos, três meses e três dias em regime inicialmente fechado.

(Com informações do repórter André Krüger).