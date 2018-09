Evento será realizado na quinta-feira, dia 27, no interior do município.

A Gerência de Agricultura de Alto Bela Vista e a Epagri realizarão uma reunião técnica sobre a atividade leiteira. O encontro será dia 27, a partir das 14h, na propriedade do agricultor Paulo Reichert, na comunidade de São João.

Será abordada a produção de mudas de pastagens com alto potencial produtivo. Também será realizada a prática de desrama nos eucaliptos plantados para sombreamento nos piquetes, falando sobre as vantagens e o manejo do sistema de pastagem com árvores na mesma área.

Na propriedade, será oportunizado o conhecimento de um sistema de bombeamento de água com placa solar e um sistema de aquecimento de água de baixo custo.

(Fonte: Jornal A Comunidade)