A Administração Municipal de Concórdia lançou nos últimos dias o Edital de Licitação para elaboração do projeto de ampliação da capacidade do aterro sanitário de Concórdia. A empresa responsável pelo estudo será conhecida nos próximos dias.



Em entrevista a Rádio Aliança, o secretário Municipal de Urbanismo e Obras, Daniel Faganello, destaca que o objetivo é ampliar a área de colocação do lixo produzido em Concórdia para mais 17 mil metros quadrados. Atualmente, uma área de 23 mil metros quadrados está sendo utilizada para a acomodação do lixo. Esse local vem sendo utilizado desde 2003, quando foi inaugurado e está com a vida útil praticamente no final.



Conforme Faganello, a intenção é começar as obras ainda nos próximos meses. O secretário salienta que, enquando ocorrer o estudo de ampliação pela empresa vencedora do processo licitatório, a secretaria pretende dar andamento aos licenciamentos necessários para essa ampliação.



O terreno onde será ampliado o aterro sanitário faz parte do complexo e já estava destinado para essa finalidade, quando o local foi inaugurado.