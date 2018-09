Com intuito de manter a excelência e confiabilidade, principalmente em relação aos cuidados com o meio ambiente a Usina Hidrelétrica Machadinho - Carlos Ermírio de Moraes concluiu nesta semana a Modernização do Sistema de Controle Digital da Unidade Geradora 2. O sistema é considerado o “coração” da usina, onde é feita a supervisão e controle de todos seus equipamentos e sistemas.

A modernização é realizada preventivamente, antes do final da vida útil dos equipamentos e sua substituição é feita por modelos com as mesmas funcionalidades, porém com tecnologias mais atuais.

Para garantir que o empreendimento continue com toda confiabilidade foram realizadas semanas de testes minuciosos para garantir o correto funcionamento de todo o sistema, já que a Usina Hidrelétrica Machadinho é uma das referências em Hidrelétrica no país.

(Fonte: Ascom/UHE Machadinho).