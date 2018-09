Asfalto e muro são inaugurados no Bairro do Hospital em Ipira

A Administração Municipal de Ipira realizou na tarde de sexta-feira, dia 21, a entrega da obra de pavimentação asfáltica da Rua Arnildo Ko Freitag e do muro de contenção no Bairro do Hospital.

Ainda no ano de 2014, o Município de Ipira encaminhou junto ao Ministério da Integração Nacional o Plano de Trabalho para a liberação de valores com o objetivo de executar obras emergências em virtude das fortes chuvas ocorridas durante o ano e que ocasionaram diversos prejuízos.

Em 2016, houve a liberação de R$ 1,3 milhão para executar os trabalhos de estabilização de encostas com a construção de muros de contenção. Através de uma RDC - Regime Diferenciado de Contratação, o Município contratou a obra para execução do muro de contenção e asfalto, na Rua Arnildo Ko Freitag, Bairro do Hospital, pelo valor de R$ 1,1 milhão. "Uma das únicas obras que não estava em nosso Plano de Governo, mas que se tornou necessária durante nossa gestão, pois se tivessem 10 ou apenas uma família, faríamos de tudo para que a obra fosse executada",comenta o vice-prefeito de Ipira, Adilson Schwingel.

Durante o discurso na inauguração, o prefeito Emerson Reichert falou da importância da obra. "Não medimos esforços para viabilizar os recursos necessários para execução dessa obra extremamente importante que está concluída e sendo entregue hoje, devolvendo assim, a segurança necessária para os moradores deste local. Além disso, o muro ajudará a conter o trecho que dá acesso ao estádio da AARP (Associação Atlética Rio Peixense) prevenindo assim futuros desmoronamentos", ressaltou.