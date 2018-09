Próximos governantes terão que colocar na pauta a ampliação da rede de energia trifásica no interior.

Ampliar a capacidade de energia elétrica para o homem do campo será um dos desafios para os próximos governantes. Não adianta falar em desenvolvimento rural sem falar na oferta, no mínimo suficiente, de um dos principais insumos para as atividades nas propriedades, a energia elétrica.



O Departamento de Jornalismo da Rádio Aliança teve informações de que um empreendimento voltado para o turismo, visando explorar o potencial paisagístico do lago da Usina Hidrelétrica de Itá, está encontrando dificuldades para a sua concepção, em função da capacidade da rede elétrica existente, que é monofásica. O ideal para esse empreendimento é a energia trifásica, cuja rede não existe na localidade de Porto Brum, onde o projeto está sendo edificado.



Mas esse problema não é somente dessa comunidade. Outros pontos do interior de Concórdia e de toda a região também têm energia insuficiente para a manutenção ou crescimento de propriedades rurais, a maioria dotada de equipamentos que consomem energia, que demandam de uma rede trifásica. Sem isso, fica impossível a aplicação de tecnologias na produção.



Em um levantamento prévio, estima-se que até 30% da zona rural da região de abrangência da Celesc de Concórdia seja coberta pela rede trifásica. Muito pouco para uma região de forte vocação no agronegócio e que, repito, precisa da energia elétrica para produzir em quantidade e em qualidade.



Porém, o principal gargalo não está na indisponibilidade em puxar essa rede. Está no custo para aumentar a capacidade de energia elétrica. A maioria não têm disponível o dinheiro necessário para ter energia elétrica trifásica na propriedade. Portanto, seria necessária a criação de um programa, com incentivos e acessível para que todos tenham esse benefício, a um preço justo e juros baixos. Houve várias tentativas nesse sentido. Porém, sem muito avanço perceptível.



Como disse a empreendedora que se deparou com essa dificuldade. Embora não tenha uma relação direita, mas os fatos ensejam a ironia. "Estamos sobre uma usina hidrelétrica e não temos energia suficiente aqui!".