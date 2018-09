A trajetória profissional de 565 colaboradores da BRF em Concórdia foi homenageada em uma festa que reuniu cerca de 1.200 pessoas, entre funcionários, familiares e amigos, no Espaço Ser Sadia, em 15 de setembro. A iniciativa integra o programa Nossa Gente, Nossa História, organizado em todas as unidades da BRF no Brasil como forma de valorizar os profissionais que escolheram a companhia para se desenvolver e escrever uma história de sucesso conjunta.

Na cidade, berço da marca Sadia, foram homenageadas 206 pessoas com 10 anos de trabalho, 141 com 15 anos, 83 com 20 anos, 55 com 25 anos, 58 com 30 anos, 16 com 35 anos e 6 com 40 anos. “Somos uma das maiores empresas de alimentos do mundo, porque temos colaboradores com atitude e engajamento. Para mim, é um prazer trabalhar na BRF. Sinto orgulho do nosso tamanho e da nossa força. Agradeço a todos os homenageados e lembro que a segurança é um dos nossos compromissos essenciais, portanto, nunca abram mão da segurança, afinal, há uma família linda que os aguardam todos os dias após o trabalho”, ressalta Lorival Luz, diretor vice-presidente executivo global da companhia.

“Temos muito orgulho do programa Nossa Gente, Nossa História porque ele relembra e conta a trajetória da companhia por meio de seus colaboradores, valorizando o esforço de cada um que se dedica ao nosso negócio”, comenta Sandro Fontes, gerente industrial da BRF em Concórdia. Um dos exemplos mais marcantes é o do Sr. José Dutra, que celebra 40 anos de trabalho na companhia este ano. Seu primeiro cargo, em 1978, quatro anos depois da construção da unidade, foi de conservador aprendiz, até se tornar assistente administrativo da Gerência de Frangos da unidade de Concórdia. “Fico muito feliz e realizado quando posso ajudar as pessoas e outras unidades com meu conhecimento. Sou um colaborador que visto a camisa e tenho um amor muito grande pela BRF”, comenta.

Além de Lorival Luz, a festa contou com a presença de Luiz Fernando Furlan, membro do Conselho de Administração da BRF e natural do município de Concórdia. O Nossa Gente, Nossa História 2018 já foi realizado em Dois Vizinhos, Itajaí, Campos Novos e Herval d’Oeste, Tatuí, Campo Grande, Manaus, Carambeí, Toledo e Rio Claro. As demais cidades receberão a festa nos próximos meses.

(Fonte: Valmir Moraes/BRF)