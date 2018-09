Um homem de 69 anos, que atuava em uma empresa que trabalha com madeira em Lindóia do Sul, morreu na manhã desta terça-feira, dia 25. De acordo com as informações apuradas, ele foi atingido no peito por uma peça de madeira, que teria "saltado" de uma máquina.

Com o impacto o peito teria perfurado e isso causou uma hemorragia. O idoso foi conduzido ao Hospital Izolde Dalmora por colegas da empresa, mas ele não resistiu ao ferimento.

Conforme informações do Hospital, quando o idoso chegou no Pronto-Socorro, o pedaço de madeira já havia sido retirado do peito.