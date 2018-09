O Brasil é o segundo maior produtor de alimentos do mundo. Na mesma proporção que o país se destaca na produção de alimentos, também está no ranking dos 10 que mais desperdiçam comida. Uma pesquisa encomendada pela Embrapa e realizada pela Fundação Getúlio Vargas, mostra que em média as famílias brasileiras jogam fora 128 quilos de alimentos por ano.

A dupla arroz e feijão, que é o símbolo da culinária brasileira, representa aproximadamente 38% do montante de alimentos jogado fora no Brasil. O ranking dos mais desperdiçados mostra o arroz em primeiro com 22%, seguido pela carne bovina, com 20%, feijão 16% e frango com 15%.

Os principais motivos para o desperdício dos alimentos é a cultura da abundância que existe no país e a falta de conscientização para a importância do reaproveitamento. A pesquisa mostra que 94% das famílias entrevistadas entendem que é necessário evitar o desperdício de comida, mas 59% não dão importância isso.

Os dados foram apresentados em um seminário internacional e Brasil e União Europeia discutiram alternativas para reduzir esses índices. A pesquisa ouviu mais de 1,7 mil famílias em todas as regiões do país e 68% dos entrevistados disseram que gostam de ter uma despensa cheia, e 77% consideram importante que a comida seja feita na hora.

Em nível mundial, os números mostram que enquanto 800 milhões passam fome, 1/3 de todos os alimentos produzidos vão parar no lixo.

(Com informações da Agência Brasil)